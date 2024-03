Rodriguinho faz tatuagem em homenagem ao BBB 24: 'Surpresa'

Reprodução/Instagram - 07.03.2024 Eliminado, Rodriguinho faz tatuagem para homenagear BBB24: "Surpresa"





Rodriguinho mostrou que tem orgulho da trajetória que construiu no BBB 24. No início da tarde desta sexta-feira (08), o cantor surpreendeu os seguidores ao mostrar que eternizou a passagem no reality show na pele.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, o artista mostrou que tatuou no canto da coxa direita um RoBBB - o robôzinho que faz parte da identidade visual do programa da TV Globo. "Surpresa", disse ele, tentando fazer mistério sobre o desenho.







O pagodeiro foi o décimo eliminado da edição, com 78,23% dos votos. Ele disputou a berlinda contra Lucas Henrique e Fernanda, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

A passagem de Rodriguinho pelo programa foi polêmico. Além das ameaças de agressão feitas contra Davi, rival dele no jogo, o cantor foi duramente criticado por declarações feitas a respeito de Yasmin Brunet - em uma conversa com outros participantes, ele afirmou que ela "já foi melhor" de corpo e que hoje já está "velha".

Aqui fora, o pagodeiro já se redimiu dos comentários - tanto sobre o motorista de aplicativo, quanto sobre a modelo. Ele declarou que está envergonhado com as declarações e pretende se desculpar diretamente com os ex-colegas de confinamento.

