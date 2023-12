Reprodução/Record Lucas Selfie garante sucesso do reality no meio digital





"A Fazenda 15" chega a sua reta final após quase três meses de exibição. Pela disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão contou com elenco de 22 participantes, sendo que quatro deles disputarão a preferência do público, na próxima quinta-feira (18). A cada semana, após anunciada eliminação, além do eliminado um nome chamava a atenção: Lucas Selfie .

Participante de "A Fazenda 12", o influenciador e humorista fez parte do sucesso das entrevistas realizadas após a saída dos participantes. A começar pela "Cabine de Descompressão", quadro exibido pelo PlayPlus, onde Selfie dava início às alfinetadas a cada um dos eliminados. Dentre os destaques da temporada, a cabine com Nadja Pessoa e Shay, no último sábado (16), mostrou o talento e "paciência" do apresentador que, literalmente, "não deitou" para a 'dama dos realities', como definido por ele. A influenciadora se recusou a responder as perguntas feitas por Selfie, inclusive, colocando em xeque vídeos e o trabalho da produção do reality.







Com bate-papo de uma hora de duração, a "Live do Eliminado", apresentada às sextas-feiras, tornou-se o cine pipoca dos telespectadores do programa. As entrevistas conduzidas por Selfie contaram com boas cutucadas aos participantes, que até a participação tinham poucos conhecimentos sobre as opiniões do público. Com mais de 8 milhões de visualizações, a entrevista com Rachel Sheherazade, com quase 1 milhão de views é o grande destaque da audiência, seguida pelas conversas com Kally Fonseca, com mais de 500 mil visualizações e Cariúcha, próximo da marca de meio milhão de views.

"Celeiro da Justiça" também teve seu destaque na agenda da semana dos eliminados. Com mais de 100 mil visualizações, o quadro apresentado arrancou gargalhadas dos eliminados, dos convidados e, especialmente, do público.

Em seu canal de vídeos, o "SelfService" teve ao longo destes três meses, cerca de 45 episódios, onde Selfie recebeu os eliminados, convidados especiais como ex-participantes de realities, jornalistas e comentaristas que acompanham o reality exibido pela Record. Também no programa, gravado na hora do almoço, a participação de Rachel Sheherazade teve o grande destaque e, hoje, passa de 200 mil visualizações.

A performance de excelência de Lucas Selfie, nesta temporada, permitiu que ele tivesse mais participações no programa, inclusive comandando via vídeo algumas das dinâmicas realizadas. Aliás, até contribuiu para deixar em parafusos a cabeça do estrategista Cezar Black, que após a brincadeira de Selfie que citou o bordão de Márcia Fu, "Vai culega...", levou ao baiano a teoria de que a ex-atleta estivesse favorita ao prêmio.