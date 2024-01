Reprodução / TV Globo Rodriguinho desdenha de participação no BBB 24: 'Não viria'

Após ser colocado na mira pelo novo líder, MC Bin Laden, Rodriguinho disse mais uma vez que não liga se for eliminado ou não e que o dinheiro do prêmio, ele ganha do lado de fora da casa. As declarações do pagodeiro chocaram Yasmin Brunet e Wanessa Camargo na madrugada desta sexta-feira (26).

O cantor afirmou que fala sério e “sem exagerar”. “Achei que era meio que um personagem”, disse Yasmin, e Wanessa concordou. Rodriguinho então voltou a dizer que ganha o dinheiro fora do BBB.

“Esse dinheiro aqui eu ganho lá fora, não é isso. [Ficar] pra passar nervoso? As amizades que eu tinha que fazer, eu já fiz. Vocês aqui já são meus amigos, já ganhei isso. Mais do que isso aqui, não ganho mais”, declarou.

“Estou com medo de você chegar no paredão e acordar, tipo ‘cara, eu devia ter ficado mais’”, falou Wanessa. O cantor então questionou: “Por quê? Que diferença que faz?”.

“Se me contasse que seria assim, eu não viria. Não aguento”, completou.

Rodriguinho: "Esse dinheiro aqui eu ganho lá fora. Que diferença faz [eu ficar mais]? Se me contassem que seria assim, eu não viria". #BBB24 pic.twitter.com/cqCafZCiUv — Hugo Gloss (@HugoGloss) January 26, 2024





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente