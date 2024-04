Reprodução Instagram - 18.4.2024 Yasmin Brunet faz 'after secreto' com parte do elenco do 'BBB 24'

A atriz, modelo e influenciadora digital Yasmin Brunet , de 35 anos, promoveu uma ‘festa secreta’ na madrugada desta quinta-feira (18). A festança aconteceu logo após o último compromisso oficial dos ex-BBBs: participar do “BBB: O Reencontro”, programa comandado pela apresentadora Ana Clara Lima .



A surpresa dos internautas foi em relação à ausência de grande parte do grupo Fadas e também do trio de finalistas. Davi , Isabelle, Matteus, Alane, Beatriz e Deniziane não apareceram no evento promovido pela filha de Luiza Brunet.



A maioria dos convidados, contudo, era do grupo Gnomo, como Lucas Buda , Wanessa Camargo, Giovanna Pitel , MC Binn e Leidy Elin. Além deles, também marcaram presença: Maycon, Nizam , Vinicius Rodrigues, Thalyta Alves, Marcus e Juninho.



Na última quarta-feira (17), o elenco do “Big Brother Brasil 2024” se reuniu para o programa “BBB: O Reencontro”, tendo em vista que, neste ano, a Globo cancelou o tradicional “BBB 101 dias”, no qual os ex-BBBs se encontravam novamente na casa mais vigiada do Brasil.

