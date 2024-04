Reprodução Nizam quebra silêncio sobre relação com Letícia Spiller: 'Maravilhoso'

Nesta quarta-feira (17), o ex-participante do "BBB 24" Nizam falou abertamente pela primeira vez sobre o romance com Letícia Spiller. Ele e a atriz foram fotografados juntos nas últimas semanas, aumentando rumores de que estariam no início de um relacionamento.

Nesta tarde, o ex-BBB compareceu aos Estúdios Globo para participar da premiação do "BBB 24". Durante a atração, o paulistano foi pressionado por Ed Gama a falar do envolvimento com Letícia.

"A gente se conheceu no Carnaval e o nosso primeiro contato foi na Sapucaí. A gente se conheceu, trocamos contato, começamos a conversar e a gente se encontrou e foi maravilhoso. E aí ela veio para São Paulo, a gente ficou junto, e aí a gente foi para o Lolla[palooza] junto e foi incrível", destacou, fazendo o atleta paralímpico Vinícius cantarolar uma música romântica.

O apresentador Ed Gama questionou ao paulistano se ele e Letícia Spiller ainda estavam envolvidos. "A gente conversa bastante, sim, mas eu moro em São Paulo, ela mora no Rio e ela está com muitos projetos. Esse último mês para mim tem sido uma correria gigantesca. A gente se fala pelo menos umas 4 vezes por semana", detalhou.