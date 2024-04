Reprodução/Instagram Yasmin Brunet e Vanessa Lopes firmam amizade pós-BBB 24; veja reações

Nesta quarta-feira (17), Yasmin Brunet compartilhou um vídeo nas redes sociais com ninguém mais que Vanessa Lopes. As ex-sisters firmaram a amizade após o BBB 24.

As influenciadoras entraram no reality em meio a uma polêmica envolvendo os relacionamentos passados com Gabriel Medina . O surfista foi casado com a modelo e viveu um affair com a tiktoker .

Na gravação, as duas aparecem dançando 'Maliciosa', de Ludmilla, nos bastidores da final do reality, nos Estúdios Globo.

"A amizade mais improvável", declarou Yasmin na legenda da publicação. Vanessa fez questão de comentar o post. "Eu amo", afirmou ela.

Os internautas se surpreenderam com a amizade criada por elas após tantas polêmicas. "O plot twist que o Boninho não esperava", comentou uma; "O grande plot twist dessa edição, mostrando que rivalidade feminina não tá com nada", disse outra; "Mais que amigas, FRIENDS", declarou um terceiro.

