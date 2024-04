Reprodução Ex-sisters do 'BBB 24' se beijam em van da Globo; veja vídeo

As amizades do "BBB 24" parecem perdurar após a final do reality! Nesta quarta-feira (17), surgiu um vídeo de Fernanda e Giovanna Pitel celebrando a relação de parceria com um selinho.

O momento foi registrado por Yasmin Brunet, enquanto os participantes estavam na van da Globo. Além da modelo, Pizane e Wanessa Camargo também estavam presentes.

Antes de beijar Fernanda, Pitel brincou ao dizer que era "para a votação da final da Fanfic". O selinho foi comemorado por Pizane e outros brothers.

8) PITANDA!!!!



Teve selinho entre Fernanda e Pitel pic.twitter.com/znqJZKvRpw — Tracklist (@tracklist) April 17, 2024

Nas redes sociais, internautas também vibraram com o vídeo. "Deus, bota paixão, bota bissexualidade, bota amor, bota namoro no caminho dessas duas", pediu um fã. "Na minha mente elas são um casal", destacou outra.

