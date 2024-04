Reprodução Globo Wanessa Camargo no 'BBB 24'

A grande final do "Big Brother Brasil 2024" , exibida na madrugada desta quarta-feira (17), consagrou Davi como campeão e marcou o retorno de Wanessa Camargo na Globo. A cantora, expulsa por ter agredido o vencedor do reality , protagonizou outra polêmica e foi detonada por famosos da classe artística .







Isso porque a filha de Zezé di Camargo revelou estar em um processo de "afrobetização". Depois de ter sido desclassificada do "BBB 24", ela admitiu ter tido "falas e comportamentos" que "se enquadram no racismo estrutural" contra o baiano Davi Brito .





A decisão de se "afrobetizar", no entanto, dividiu opiniões. Muitos famosos, inclusive, vieram a público debochar da expressão usada pela cantora e detonaram o discurso dela. É o caso de Fred Nicácio , Gominho , Jude Paulla e Stephanie Ribeiro.





"Aulas de afrobetização. Eu já li de tudo, mas essa é nova”, ironizou o ex-BBB Fred Nicácio, que foi vítima de "racismo religioso" quando participou do "Big Brother Brasil 2022" . Ex-peão de "A Fazenda", Gominho também debochou de Wanessa Camargo: "Tia Xanda, eu quero me afrobetizar".

AULAS DE AFROBETIZAÇÃO😓🤌🏾

Eu já li de tudo, mas essa é nova. — Fred Nicácio 🤴🏾 (@NicacioFred) April 17, 2024





Tia Xandaaa eu quero me Afrobetizar!!! — ✌🏽❤️🎶 (@Gominho) April 17, 2024





Jude Paulla também se pronunciou: "Veio a Wanessa Camargo, que conseguiu tirar minha paz de lá da put* que pariu de onde ela está. Nem terminei de ler [o pronunciamento de Wanessa], porque chegou nessa parte de afrobetização queria que minha internet tivesse caído, queria que tivesse acontecido qualquer coisa, menos ter lido isso. Afrobetização, mona?".





Além deles, a influenciadora Stephanie Riberio também repreendeu o discurso da filha de Zezé di Camargo , que acompanhava um lançamento de uma música. "Depois daquela música do Dado Dolabella , eu achei que esse 'BBB' já tinha me dado uma experiência sonora negativa. Pra que gente?", escreveu ela no Instagram.

Confira a reação da web:

Muito feliz em compartilhar que estou cursando MBA em Afrobetização na instituição de ensino Dona Déa do Caldeirão. pic.twitter.com/LnMDJyvzJp — peruano do skate (@dbvndeira) April 17, 2024





“Faz parte do processo de Afrobetização…” pic.twitter.com/5hOQDRRSyM — Guiga (@euoigor_) April 17, 2024





Desejo do dia? “Desver”, esquecer e nunca vai ver a palavra “afrobetização”



Não se tem um dia de paz minha gente — Kellen Lopes (@kellenlopesram1) April 17, 2024





estou num processo de afrobetização — vinicius (@lilvinicinho) April 17, 2024