Reprodução Davi Brito é o campeão do 'BBB 24', com 60,52% dos votos

Davi Brito é o campeão do "BBB 24"! Nesta terça-feira (16), o público do reality show corou o baiano de 21 anos como vencedor da 24ª temporada. Favorito há semanas, o motorista de aplicativo conquistou o prêmio de R$ 2,9 milhões após receber 60,52% dos votos.

Adiantado pela enquete do iG Gente, Davi se consagrou campeão do reality superando os 50% do apoio público. A disputa acirrada ficou entre Isabelle Nogueira e Matteus, pelo posto de segundo lugar.





Com 24,5%, o gaúcho foi quem assumiu o cargo de vice-campeão do "BBB 24". Durante o discurso de Tadeu Schmidt, o apresentador enfatizou que o engenheiro foi o participante com menores rejeições nos paredões em que disputou. O rapaz saí do confinamento com R$ 150 mil.

Por último, a cunhã-poranga do Boi Garantido se estabeleceu em terceiro lugar, após somar apenas 14,98% dos votos. A sister levará para casa um prêmio de R$ 50 mil, além dos acumulados durante o programa.





A trajetória de Davi Brito

A chegada de Davi Brito ao “BBB 24” se deu de forma inédita, através da seleção do puxadinho. O baiano cativou o público telespectador desde o início, chamando atenção para o carisma e o jeito simples. Logo na primeira semana, ele se tornou protagonista, tanto ao criar tensões entre pipocas e camarote quanto ao realizar gestos nobres, como preparar refeições para todos. Ao longo da temporada, essa complexidade evidenciou ainda mais a personalidade do palmeirense.

Assim como casos anteriores, Davi foi abraçado pelo público após sofrer com exclusão e acusações problemáticas. A cantora Wanessa Camargo foi quem assumiu o papel de antagonista do rapaz de 21 anos. Entre muitas brigas, choros, revoltas e risos, ele conquistou o “BBB 24” sendo o campeão que o público quer ver: o que não desiste, o que lembra que está em um jogo, o que planeja e faz estratégias, doa a quem doer.

O resultado mostra que Davi ditou as regras do jogo sempre que teve oportunidade. Não é à toa que Isabelle Nogueira e Matteus o acompanharam no pódio. Esse desfecho foi imaginado nas primeiras semanas do programa e, nesta terça-feira (16), tornou-se realidade.

Pela primeira vez, o reality show mais cobiçado da Globo premiou com o maior valor da história um jovem de 21 anos, negro, de origem periférica e nordestina, cuja maior vitória ultrapassou a conquista do título do "BBB 24". Davi se tornou campeão quando viu que o sonho de ser ‘doutor’ passou a ser possível.