"Isso vai além da intolerância religiosa. É racismo religioso.”

Depois do impacto de ver a cena, Fred Nicácio consegue falar."É muito sério você ligar religiões de matriz africana a maldade, a perversidade, a desejos ruins. O que há de mal nisso? É muito triste você ouvir as pessoas falando isso. Apertar o botão Key? Que isso? Sabe o que é mais louco? São três pessoas brancas falando isso. É para além de intolerância, é racismo religioso. Se fosse eu com um terço igual ao do Gustavo, não ia dar nada", desabafou. Vivian, então, fala das justificativas de Gustavo e Cristian sobre o ocorrido e o médico rebate: "O racista sempre vai ter uma desculpa".