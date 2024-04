Reprodução Amiga de Preta Gil detona Rodrigo Godoy após desculpas por traição

A influenciadora Jude Paulla criticou e rebateu o personal trainer Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil. Nesta segunda-feira (8), ele se pronunciou pela primeira vez sobre a traição durante os primeiros meses do tratamento de câncer da artista filha de Gilberto Gil.



Através do Instagram, Rodrigo publicou um vídeo de cinco minutos abordando o término polêmico. Na fala, ele pede desculpas publicamente, lamenta a infidelidade, se diz grato pelo relacionamento que teve com Preta Gil e reflete sobre as mazelas dos julgamentos da internet, apontando os ataques como injustos.

Quem não gostou do pronunciamento foi a artista e amiga de Preta Gil, Jude Paulla. A influenciadora não poupou críticas a Rodrigo Godoy e enfatizou que o personal sofre com as consequências das próprias atitudes.

"Não precisa vir se justificar da sua falta de cautela com sua ex mulher que teve câncer! kkkkkkkkk balela demais esse papo de: o que eu fiz lá atrás não pode ser mudado! Você poderia ter continuado a seguir tua vida sem essa explicação que falou falou e não disse nada... Tem que lembrar que quem expôs tua mulher foi você, o julgamento da internet foi consequência do teu feito!", retrucou.

