Reprodução Globoplay - 17.4.2024 Léo Santana e Davi Brito

Dono do prêmio de R$2,92 milhões, Davi Brito é o campeão do “Big Brother Brasil 2024” com 60,52% dos votos . Nesta quarta-feira (17), o ex-motorista de aplicativo descobriu que alcançou 9 milhões de seguidores no Instagram, além de ter ganhado uma homenagem do cantor Léo Santana .



“Agora a gente vai ajudar você a ter um pouquinho de noção do que está acontecendo aqui fora. Você lembra quando seguidores você tinha nas redes sociais?", questionou Thais Fersoza , durante o “Bate-Papo BBB”. O vencedor da temporada rebateu que tinha apenas “56 seguidores”.



A produção da atração que entrevista os eliminados mostrou a marca de 9 milhões a Davi, que ficou incrédulo e, literalmente, arregalou os olhos e ficou com a boca aberta. Na terça-feira (16), ainda confinado, ele tinha palpitado ter 800 mil seguidores .



Popularidade na classe artística

Além do espanto com o número de seguidores, o campeão do “BBB 24” foi surpreendido por um vídeo de Léo Santana . O cantor baiano foi um dos artistas que fizeram mutirões pra que ele se consagrasse como vencedor desta edição.



“Você não tem noção do qual eu torci por você aqui, cara, nesse período que eu acho, acho não, certeza que não é nada fácil. Mas você conseguiu, irmão. Conseguiu com maestria, cara”, iniciou o artista.



“Que personalidade! Me diverti muito com você na casa também. Tá sendo uma honra falar com você hoje aqui. Parabéns pela trajetória, parabéns pela sua história também. Tenha certeza que você inspira muita gente aqui”, finalizou.



Além de Léo Santana, Nadson O Feirinha também mandou um recado ao ex-motorista de aplicativo. “Antes de tudo eu quero te parabenizar pela linda trajetória que você construiu aí dentro do BBB. Obrigado por representar o nosso Nordeste”, disse.

