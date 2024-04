Divulgação Faixa apresentada faz parte do projeto gravado na cidade do Rio de Janeiro





O cantor Nadson O Ferinha lança a primeira faixa do projeto “Vibezinha do Ferinha”, álbum gravado no início deste mês na Mansão Alvite, localizada no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A canção “Enxoval”, está disponível para os fãs desde a última quinta-feira (28), assim como o videoclipe oficial da canção.



Sob produção musical de Jonas Coruja, direção geral e vídeo por Carolinna Dutra e Gabriel Vasconcelos, a canção traz um time de peso de compositores. São eles: Fernando Luiz Rosa, Delsinho e Ricardo Roberto. Refletindo a essência do estilo único de Nadson, a faixa promete cativar os ouvintes com sua melodia envolvente, combinando batidas contagiantes com uma história de amor.



O DVD “Vibezinha do Ferinha” é uma produção cuidadosamente elaborada, que captura a energia vibrante e autenticidade de Nadson O Ferinha. A gravação, que contou com cenário deslumbrante e performances emocionantes, vem com a proposta de ser uma experiência inesquecível para todos os fãs do cantor.