Reprodução Instagram - 5.2.2024 Michel Teló e Thais Fersoza com os filhos Melinda e Theodoro

O cantor sertanejo Michel Teló e a atriz e apresentadora Thais Fersoza usaram as redes sociais no último domingo (4) para compartilhar um álbum de fotos da viagem que fizeram para o litoral do Rio de Janeiro junto com os herdeiros, Melinda e Teodoro.



Nos registros, os quatro aparecem nadando e posando para fotos. Em uma das selfies, Theodoro surge no colo de Fersoza enquanto aproveita para tomar água de coco e se refrescar no verão.



Já a primogênita Melinda aparece no colo do pai e sorri para foto. Ela é a primeira filha do casal e tem 7 anos de idade. O segundo filho do casal, Theodoro, tem 6 anos de idade.



Thais Fersoza e Michel Telo são vistos com frequência na Rede Globo. A atriz, que antes aparecia em novelas, agora integra o time de apresentadoras do “Bate-Papo BBB”, e o cantor era técnico do “The Voice Brasil”, atração extinta em 2023.

