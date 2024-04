Reprodução Instagram - 16.4.2023 Isabelle, Davi e Matteus no 'BBB 24'

A grande final do “Big Brother Brasil 2024” acontece nesta terça-feira (16). O trio de finalistas formado por Isabelle , Davi e Matteus aproveitou a noite para relembrar da trajetória no reality. Além disso, eles ganharam recados dos familiares e falaram dos planos amorosos para quando o programa terminar; confira o resumo!



Favorito emocionado

Na frente para ganhar o prêmio, de acordo com enquetes da reportagem do iG Gente , Davi se emocionou ao rever a esposa, Mani Reggo. O baiano pretende manter o casamento quando deixar o reality.

Isabelle caiu no choro

A manaura não conseguiu segurar as lágrimas ao assistir um video enviado pela matriarca. Jaque Nogueira rasgou elogios à filha e fez com que ela ficasse aos prantos enquanto ouvia as palavras da mãe.

Matteus seguiu o mesmo caminho

O gaúcho falou da avó durante vários momentos em que esteve confinado. Chamada por ele como Dona Neuza França, ela e o neto tem uma relação forte. Isso porque Matteus foi abandonado pelo pai e recebeu os cuidados da mãe, Luciane Amaral, e da avó.

Banho de piscina!

Após a emoção com o recado da família, o trio de finalistas decidiu aproveitar a piscina do reality. Aos gritos e cantorias, eles nadaram e pularam enquanto agradeciam por terem chegado à final.



Davi quer ser pai

Além do sonho em se tornar médico , o competidor revelou que quer ter filhos. O baiano ainda enfatizou que gostaria que o herdeiro fosse um menino.



“Tomara que não venha mulher, venha homem. Quero ter um filho homem, ensinar o guri a ser macho", disse.

Reprodução Globoplay - 15.4.2024 Davi no 'BBB 24'



Mabelle fora do reality?

Durante a madrugada, Matteus e Isabelle conversaram sobre a possibilidade de levarem o romance criado na reta final do programa para fora do confinamento . Tanto a manaura quanto o gaúcha confirmaram o desejo de se reencontrarem aqui fora. A sister, inclusive, convidou o brother para ir até Manaus e ele aceitou.

Isabelle: "Será que a gente vai se encontrar, Matteus, fora daqui?"



Matteus: "Tu quer?"



Isabelle: "Quero"



Davi lembra de desistência

O baiano relembrou da época em que cogitou abandonar a competição e foi auxiliado por Isabelle e pela própria produção do programa . O momento aconteceu na primeira quinzena de fevereiro.



“Eu prefiro ter paz e comer ovo a ter uma casa cheia de bens materiais e cheia de contendas, sabe? E problemas, e disse me disse. Não ter paz. Eu prefiro não ter nada e ter paz, do que ter tudo e ter problemas”, declarou.

Reprodução / TV Globo Isabelle e Davi no 'BBB 24'



Palpite sobre fama

Os finalistas também apostaram em quantos seguidores teriam aqui fora, nas redes sociais. Sem saber que acumula 8,6 milhões no Instagram, Davi chutou que teria 800 mil fãs.



Isabelle chegou a marca de 4 milhões, mas, assim como Davi, errou no palpite; ela palpitou que teria 1,5 milhão no Instagram.



Já o gaúcho Matteus, que soma 3,2 milhões, cogitou que teria, no máximo, 1 milhão de fãs acompanhando ele. Nenhum deles acertou a estimativa.

