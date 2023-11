Reprodução/Instagram Léo Santana e Lore Improta são pais de Liz, de 2 anos









Léo Santana e Lore Improta mostram a rotina do casal e como papais de Liz nas redes sociais. Os internautas se derretem com os registros da pequena Liz, filha, de 2 anos, mas também já teceram críticas aos artistas. Isso porque o cantor e a dançarina costumam reservar tempo juntos sem a criança. Léo Santana contou ao iG Gente como coincilia a vida de pai, sem deixar a de marido de lado.



O casal já fez algumas viagens sem Liz e foi criticado por seguidores. "Faltou a Liz" e "Cadê Liz? Tadinha" foram alguns comentários de uma postagem há duas semanas. Nele, Lore mostrou registros de um passeio que fez com marido em Salvador, na Bahia.



Léo Santana reforça a importância de passar tempo com a esposa e sem a filha. "Tentamos conciliar. Na vida de casal, é importante fortalecer sempre esse laço além de sermos pais", diz ele em entrevista ao iG Gente.



O cantor, no entanto, garante que pensa em Liz a todo momento e busca por tempo de qualidade ao lado da criança, inclusive levando a filha para outras cidades em momentos de trabalho do casal. "A gente sempre tenta levar a Liz com a gente, para prestigiar o trabalho dela [Lore] ou vice-versa".



Ele também explica que, muitas vezes, Liz não consegue acompanhar alguns passeios e trabalhos do casal, por ainda ser uma criança. Esse foi o caso do The Town 2023. Os dois levaram a filha para São Paulo, mas, optaram por deixar liz descansando no hotel.

Apesar das críticas, o casal Lore e Leo também recebe apoio nas redes sociais. "Todo casal precisa de um momento com amigos, eles trabalham muito", disse um seguidor de Lore na foto do passeio em Salvador.

Recentemente, a dançarina e o cantor também fizeram uma viagem com Liz para a Disney, nos Estados Unidos, e compartilharam registros no Instagram.







+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente