O cantor Léo Santana publicou um vídeo, nesta quarta-feira (14), ao lado da filha Liz. Em uma postagem no perfil do Instagram, o baiano celebrou o final do feriado de Carnaval em casa.





Filha da relação entre o artista e a dançarina Lore Improta, a garota arrancou risadas dos seguidores do cantor ao interagir com a família. "Chegar em casa depois dessa maratona e me deparar com minha pequena Liz me esperando pra comer churrasco e feijão", disse o artista em referência à rotina que teve durante a folia. 'Liz ta linda?' Liz tá linda! Te amo, filha…", continuou.





A garota arrancou risadas dos seguidores do cantor ao interagir com a família. "Bora para o feijão", disse ela no vídeo gravado por Lore. "E o samba?", brincou a influenciadora. "Mostra para os seguidores do papai [Leo Santana] o seu look", continuou ela.





"A gente vai para onde agora?", perguntou ele à filha. "Dançar e comer feijão", disse ela ao fazer o pai dar risada. Com o vídeo, os fãs do baiano se divertiram com a postagem. "Vai comer feijão e com a lancheira dela na mão, viu? Toda preparada essa mini querida", disse uma seguidora. "Bora comer feijão?!", brincou uma segunda. "Ela falando logo de 'dançar', será que é uma mini Lore Improta, hein?", comentou uma terceira.

