Leidy Elin foi eliminada do "BBB 24" e deixou o Top 10 reflexivo na madrugada desta quarta-feira (27). A noite foi marcada por um debate sobre prioridades no grupo fada e a postura polêmica de Fernanda, que foi alvo de críticas após a aproximação com os rivais no jogo. Confira o resumo abaixo!





Prioridades

Davi e Matteus se salvaram do 14º paredão da edição e o motorista de aplicativo decidiu cobrar as aliadas sobre a reação com a presença dele na berlinda. O baiano apontou a falta de reciprocidade de Alane e Beatriz com ele, que disse demonstrar mais apoio para as sisters quando elas estão emparedadas.

Davi justificou que fez o desabafo para não parecer "falso" e Alane pediu desculpas pelo comportamento. A reclamação do Pipoca deu início a um debate no grupo fada sobre as prioridades dos aliados no jogo, que agora compõem 5 vagas do Top 10.

O motorista de aplicativo declarou que, caso ocorra uma votação entre os cinco aliados, ele votaria em Alane, que está na última posição do pódio dele. O comentário abalou a atriz, que disse ficar na dúvida se votaria no baiano ou em Isabelle.

A sister até chorou enquanto Davi repetia que o "BBB" é um "jogo de comprometimento". Contudo, a conversa terminou amigável e o grupo logo se consolou. "Tu é muito chato", brincou Alane após o debate. "Foi descobrir isso depois de 80 dias?", reagiu o baiano.

Alane: “Tu é muito chato”



Davi: “Descobriu isso só depois de 80 dias?” #BBB24



Entre outras conversas de jogo na noite, Pitel e Lucas Buda elencaram quem acreditam ter o favoritismo do público na reta final do programa da Globo. A sister mencionou Beatriz e Davi, enquanto o brother também citou a dupla e adicionou Alane na lista.

Já Buda e Bin falaram de como acreditavam em uma eliminação de Davi no paredão que eliminou Leidy. Lucas questionou se o baiano era, de fato, "tão forte" e o funkeiro expressou o desejo de enfrentar mais uma berlinda, para ter uma resposta do público em uma disputa com o motorista de aplicativo e Beatriz.

Polêmica de Fernanda



Fernanda se aproximou do grupo fada após a briga caótica entre Davi e MC Bin Laden, quando teve uma série de reflexões do jogo com os rivais . O grupo do baiano logo apontou que a sister teve a postura por interesse, para tentar se salvar e não ser opção de votos dos adversários na reta final do reality show.



O comportamento polêmico da modelo voltou a ser comentado nesta madrugada. O grupo fada notou Fernanda rindo de uma brincadeira que fazia na cozinha e encheu a rival de críticas pela ação. "Minha vontade era falar: 'Vem brincar com a gente'. Ela é sórdida", avaliou Alane. "Ela força a barra", ponderou Beatriz.

"Ela está vendo ela e os amigos como se estivessem na praia, com a onda vindo pegar. Está vendo que a gente é o salva-vidas, como se fosse isso", refletiu Davi. As sisters ainda constataram que não conseguem ficar sem sorrir, diante da aproximação amigável recente da modelo.

O grupo ainda listou atitudes questionáveis de Fernanda, rival declarada do quarto fada por todo o reality. A vendedora percebeu que a sister passou a dar "bom dia" para ela, enquanto a atriz contou que foi chamada de "amor" pela participante e o motorista de aplicativo relembrou que a modelo se referiu a ele como "gatinho".

"Ela subestima a inteligência dos outros quando faz isso. Ela acha que é a inteligente e que todo mundo vai cair na lábia dela", reprovou Alane. "Ela é um grande alvo meu", destacou Beatriz.

🗣️ Beatriz: "Ela (Fernanda) meu deu bom dia hoje... Ela nunca me deu bom dia"

🗣️ Alane: "Ela (Fernanda) tem me chamado de meu amor"

Os aliados também traçaram diferentes estratégias para lidar com a situação. Inicialmente, Davi sugeriu expor para Fernanda que "não tem clima" para essa aproximação acontecer. "Fica no teu canto, que a gente fica no nosso. E a amizade continua", expressou.

No entanto, o baiano logo teve outra ideia sobre a polêmica, para "colocar Fernanda no lugar dela". O brother propôs enganá-la com a proximidade na casa para, depois, expor as atitudes contraditórias dela com o grupo gnomo.

Davi e Fernanda chegaram a conversar na madrugada, em um bate-papo em que a sister disse estar "c*gando" para posicionamentos no jogo. "Querem usar argumento de 'ah, não me deu bom dia'. Não leve isso para julgamentos [...] É bacana as pessoas não ficarem se baseando no jeito dos outros para julgar os outros", refletiu.

Fernanda: "É bacana as pessoas não ficarem se baseando no jeito dos outros pra julgar os outros, sabe?"



Apesar do tom amigável na conversa, Davi voltou ao quarto fada com mais críticas à Fernanda . "Ela está querendo se fazer boazinha com a gente para poder passar desapercebida [...] Ela não gosta de ninguém. Ela é fria e calculista. A gente tem que tomar cuidado com ela", declarou.

