A madrugada desta quarta-feira (27) foi movimentada para os confinados do "Big Brother Brasil 2024". Após a eliminação de Leidy Elin , Davi confidenciou aos aliados uma estratégia de mentiras que ele pretende fazer com Fernanda Bande, rival declarada dos aliados dele.





O baiano entregou que gostaria de chamar a oponente para o grupo Fadas, formado por ele, Matteus, Isabelle, Alane e Beatriz. O objetivo do brother é ver se ela aceita abandonar o atual grupo dela, os Gnomos, para mudar a rota da competição e jogar em parceria com os antigos rivais.

Davi acrescentou que, caso Fernanda aceite a proposta, ele contará para os outros brothers da 'traição' cometida pela confeiteira. "Chegar nela e falar: 'Fernanda, você está vendo que o outro lado [Gnomos] não está dando certo. E este aqui [Fadas] está dando certo. Bora jogar junto?", iniciou.





"Ela [Fernanda] vem para cá e a gente chama todo mundo e fala 'Acabei de falar se ela queria jogar com a gente, porque o grupo de vocês está afundando e ela falou que viria'. Ia mostrar a pessoa que ela é na hora", finalizou Davi.

