Reprodução Quanto Juliette pagou para congelar os óvulos? Saiba valores e etapas

Já se pode dizer que o procedimento de congelamento de óvulos é uma tendência entre as celebridades do Brasil. Recentemente, a campeã do "BBB 21", Juliette Freire, chamou atenção para o tema após compartilhar os bastidores das idas à clínica de saúde reprodutiva.

Aos 34 anos, a paraibana entrou para a lista vasta de famosas que recorreram ao procedimento: Paolla Oliveira, Claudia Raia, Tata Werneck, Ivete Sangalo, Carla Diaz, Nicole Bahls e diversas outras integram a lista das celebridades no Brasil.

Ao passo que o assunto deixa de ser tabu e a autonomia profissional das mulheres aumenta, maior é a curiosidade do público para entender o quão prático, acessível e inteligente é o processo. A verdade é que, no Brasil, o investimento financeiro ainda é um dos principais obstáculos.

Quanto Juliette e outras famosas pagaram para congelar os óvulos?

De acordo com o ginecologista Dr. Rodrigo Rosa, especialista em Reprodução Humana e diretor clínico da Mater Prime, referência no procedimento, o valor varia conforme o tempo de congelamento e as particularidades de cada paciente.

Entretanto, pode-se calcular a média cobrada pelo mercado para cada etapa até a gestação propriamente dita.

Suporte hormonal: com o acompanhamento médico especializado, a paciente será submetida a estimulantes que vão auxiliar na produção dos óvulos. Nesta fase, a idade da paciente e a qualidade do material genético serão determinantes para estipular a carga hormonal necessária e consequentemente o valor a ser cobrado.

Retirada dos óvulos: passada a etapa da terapia hormonal e a produção do material genético, chegou a hora de coletá-lo. O procedimento possui um custo médio de R$ 18 mil a R$ 20 mil.

Manutenção: Com os óvulos retirados, o material terá que ser armazenado em uma câmara de alta tecnologia, responsável por garantir a qualidade e a vida daquela célula. Anualmente, é cobrado entre R$ 1 mil a R$ 2 mil pela manutenção do material genético.

Fertilização: Caso a paciente decida engravidar, o custo médio para descongelar o material genético, fertilizar com o sêmen do genitor e transferir para o útero será de R$ 7 mil a R$ 8 mil.

Somando, pode-se estabelecer que o preço do procedimento para uma mulher que irá fertilizar após 5 anos de congelamento pode ultrapassar R$ 34 mil. Entretanto, é necessário se atentar para as recomendações médicas que estão diretamente atreladas a efetividade do procedimento.

"O congelamento de óvulos está indicado para todas as mulheres que querem adiar a gestação e quanto mais jovem for esse congelamento maior vai ser a chance de sucesso. O ideal seria o congelamento até os 35 anos, mas a gente recomenda que mulheres que tenham uma idade acima congelem até os 43 anos, depois dessa faixa etária as taxas de sucesso são ínfimas e não vale a pena", destaca o Dr. Rodrigo Rosa.



O congelamento do óvulo na idade recomendada permite que a paciente engravide mesmo após a menopausa, fase que marca o fim do ciclo reprodutivo da mulher.

O especialista explica que, após a fertilização, "os embriões são transferidos para o útero da paciente já previamente preparado para recebê-los e mesmo mulheres que já estão na menopausa podem fazer o preparo do endométrio a fim de tentar a gestação".

Ginecologista, especialista em Reprodução Humana e diretor clínico da Neo Vita, Dr. Fernando Prado é explicito ao dizer que, mesmo o procedimento seja realizado de maneira satisfatória e completa, não há a garantia total da gestação.

"É importante a gente deixar claro para a paciente que nenhum tratamento tem garantia de 100%. Então, a fertilização in vitro, por exemplo, é o que pode dar mais chance de gravidez. Quando a paciente é mais jovem, a gente tem ali em torno de 50%-60% de gravidez, no máximo, em cada tentativa", exemplifica.

Caso haja mais que uma tentativa de fertilização, as chances aumentam. "Em duas e três tentativas, isso pode subir bastante, podendo chegar em 80%-90% de gravidez. Logicamente, dependendo da qualidade dos óvulos, do sêmen e dos embriões".

