Reprodução / TV Globo BBB 24: Davi acusa Fernanda de ‘se fazer de boazinha’; entenda

Depois da conversa que teve com Fernanda na manhã desta quarta-feira (27), Davi foi para o Quarto Fada, onde falou do papo com a confeiteira para Beatriz. O brother afirmou que Fernanda está tentando “se fazer de boazinha”.

"Nesse final de jogo, nessa reta final, ela está querendo se fazer de boazinha com a gente pra poder passar despercebida dos paredões, porque ela sabe que vem uma carreteira de Paredão e nessa carreteira ela pode ir. Então, ela quer chegar lá no terceiro lugar na manha. Quanto mais longe ela chegar, pra ela é melhor", opina o baiano.

"Achei [a mudança] muito brusca. Até um tempo atrás, ela não acordava dia nenhum alegre com a gente. Era todos os dias de cara fechada, se olhar", comenta Beatriz sobre a mudança de comportamento da niteroiense.

"Ela está percebendo que as coisas que está fazendo tem irritado você, irritado a Alane, o Alegrete [Matteus]. Ela sabe que você tem essa intriga com ela. Ela está provocando você, Alane e Alegrete, pra quando você for falar sobre isso, ela reverter a situação", afirma Davi.

"Sabe o que eu vou julgar ela dentro do jogo? Quando ela falou do meu jeito, das minhas propagandas", lembra Beatriz. "Ela falou que você não ganhava nada", recorda o motorista de aplicativo. A vendedora também diz que pretende acusar Fernanda de ser falsa por ter bajulado outros participantes e dizer que foi humilhada por ela. "Argumento de coisa pessoal, esquece", opina Davi.

