Reprodução Instagram e X, antigo Twitter - 27.3.2024 Leidy fica chocada ao descobrir da separação de Lucas Henrique e Camila Moura

Após ter sido eliminada com 88,33% de rejeição , Leidy Elin esteve no “Bate-Papo BBB” desta quarta-feira (27). A participante descobriu por Yasmin Brunet que Lucas Henrique, popularmente conhecido como Buda, está “solteiro”.



O brother entrou no reality casado, mas a esposa dele, Camila Moura, decidiu colocar um fim na relação. Isso porque ela acompanhou Lucas dando cantadas e flertando com Giovanna Pitel, outra sister do grupo Pipoca do “BBB 24”.



“Vim aqui te contar uma fofoca. Sabe quem está solteiro? Budinha [Lucas Henrique]. Leidy, Budinha está solteiro. Tem muitas outras coisas para eu te contar, muitas outras fofocas pra gente conversar, mas espero de verdade que você esteja bem. Quero te ver logo, estou com saudades”, disse a filha de Luiza Brunet.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Enquanto escutava Yasmin, Leidy se mostrou chocada. A última eliminada gritou e ficou literalmente de boca aberta ao saber do término entre Lucas e Camila Moura. “Mentira”, duvidava ela, surpreendida com o rompimento.

Confira a reação dela:

A Leidy completamente chocada com Yasmin contando que o Buda tá solteiro. pic.twitter.com/o6sBqosUMA — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 27, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: