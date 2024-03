Reprodução BBB: Leidy Elin é eliminada em seu 1º paredão; sister lidera rejeição

Nesta terça-feira (26), a participante Leidy Elin se despediu dos colegas do "BBB 24"! A sister enfrentou o paredão pela primeira vez, disputando a permanência com Davi, MC Bin Laden e Matteus. Eliminada, a trancista assume o topo do ranking de rejeição com 88,33% dos votos.



"Como você tinha tudo para chegar no Top 10... Você foi a primeiríssima pessoa a despertar simpatia do público, largou na frente ganhando seguidores nas redes sociais e era natural que acontecesse", discursou o apresentador Tadeu Schmidt.

Leidy Elin é eliminada com 88,33% da média dos votos. Davi recebeu 6,76% de votos, MC Bin Laden 3.84% e Matteus obteve 1.07%. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/Mp7wZRkdaX — Big Brother Brasil (@bbb) March 27, 2024

Rival de Davi, Leidy Elin marcou a 24ª edição do programa por ter protagonizado brigas intensas e ter jogado as roupas do baiano na piscina. A trancista deixa o confinamento com o maior percentual de rejeição da temporada.

Confira o ranking da temporada: