Resumo BBB 24: noite após barraco tem bronca, punição e jogada dupla

O barraco caótico entre Davi e MC Bin Laden continuou agitando a madrugada desta terça-feira (26) no "BBB 24". A noite foi marcada por brigas entre outros participantes, uma nova bronca de Boninho, uma punição gravíssima e a jogada dupla de Fernanda entre grupos. Confira o resumo abaixo!





Bronca entre brigas

Davi e Bin se exaltaram na confusão após o Sincerão e logo receberam uma bronca de Boninho. Entre berros, o diretor do reality alertou que os confinados "passaram do ponto" , enquanto dummies circulavam na casa para tentar contornar a situação.

Mais tarde, o Big Boss voltou a dar uma bronca aos participantes. O comunicado aconteceu enquanto Beatriz protagonizava uma nova briga com Pitel, sobre atritos que tiveram no Sincerão.

"Senhores, mais uma vez, isso é um jogo de conversa, de convivência. Se fosse para ter porrada, era o UFC. Então, senhores, comportem-se. Conversem à vontade", afirmou o diretor.





Apesar do alerta de Boninho, a discussão entre as sisters continuou e Giovanna também entrou no conflito. Beatriz acusou a rival de ser planta e a mineira criticou a postura da adversária com convidados artistas na casa.

Punição

Após as broncas, o Big Boss não voltou a fazer declarações sobre Bin e Davi, mesmo diante de pedidos de internautas para expulsarem os brothers, devido a contatos físicos no barraco. Contudo, Beatriz recebeu uma punição gravíssima na noite.

A vendedora decidiu tomar banho na área externa, para retirar a tinta verde que ficou coberta durante o Sincerão . Mas a sister esqueceu de tirar o microfone para realizar a tarefa, o que implicou na perda de 500 estalecas.





Jogada dupla

Além das confusões, estratégias no jogo também marcaram a madrugada no reality show da Globo. Fernanda teve uma série de conversas com o grupo fada, composto por integrantes que são rivais declarados da confeiteira. O bate-papo começou com Davi, com quem a sister debateu a proximidade com Bin.

Matteus entrou na conversa e analisou as visões de jogo com a sister. O brother ainda elogiou Fernanda: "Tu é uma guria que fala bastante. Acho legal esse negócio que você fala de filmes. Tu chama as pessoas para perto de ti".

Fernanda revertendo vários votos KKKK joga y joga #BBB24



Para fechar as conversas com o grupo fada, Alane e Beatriz também decidiram falar com a confeiteira, em um clima amigável. Fernanda assumiu que errou com as sisters, em atritos anteriores, mas explicou que evitou conversas para ter conteúdos para "jogar" na casa. As participantes se elogiaram e falaram de episódios que já movimentaram brigas entre elas na casa.

Fernanda: "Vocês não conheceram nada de mim cara, uma pena isso..."



Beatriz: "Eu tenho opiniões sobre você..."



Fernanda: "Eu também tenho, mas eu não vim pra destilar ódio, sabe?"



Beatriz: "Você é a mais madura de todo mundo"



Mais tarde, no quarto fada, os rivais de Fernanda avaliaram se a postura da confeiteira não seria uma jogada dupla para a sister se salvar na reta final do jogo. O grupo refletiu como ela pode ter tentado uma aproximação para não ser alvo de votos e continuar por mais tempo no confinamento.





🗣️ Beatriz: "O grupo de lá tá todo mundo desesperado"

Já Fernanda se defendeu sobre o bate-papo no quarto gnomo. A sister contou aos aliados o conteúdo da conversa e se defendeu da aproximação com os rivais, afirmando que tentou sair da interação em mais de uma ocasião.

Davi e Bin após briga caótica

Os rivais tiveram diferentes posturas na noite após a confusão. O funkeiro reclamou que os rivais "acham que podem ofender todo mundo" e explicou que só foi para cima do brother pois "dois caras vieram peitar para cima" dele.





Fernanda: “Bin, eu entendo seu lado. Ele [Davi] corria risco de ser expulso, se fosse expulso seria uma beleza, não seria?” #BBB24



Ainda na madrugada, Bin encarou o botão da desistência e afirmou que não ameaçou agredir Davi fora do programa. "Quando falo de resolver, parece que estou falando de briga, de agressão, mas não é. Não vou pedir desculpas aqui dentro, porque aqui é um jogo. O que quiser resolver lá fora, é isso, estamos juntos. Se ficar poucas ideias e quiser tomar no c* lá fora, vou mandar de volta", avaliou.

Já Davi reclamou que é julgado na casa por ser "bonzinho" e reprovou o comentário de Bin sobre "lá fora ser diferente". Matteus observou a postura do cantor como uma "intimidação".

O brother de Alegrete ainda apoiou o motorista de aplicativo na noite, tanto em um abraço coletivo do grupo fada, quanto ao checar o colega chorando sozinho na academia.

