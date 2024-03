Reprodução/Globo - 11.03.2024 Lucas Buda ouvindo 'Infiel' no 'BBB 24'





Lucas Henrique cantou a música "Meu Erro" após uma provocação de Boninho no "BBB 24", na manhã desta segunda-feira (11). O diretor do reality show acordou a casa com a faixa "Infiel", de Marília Mendonça , em meio a polêmica do brother com a esposa (ou ex).





Camila Moura, que vivia um relacionamento com Buda desde 2008, terminou o casamento após acusar o brother de traição, por conta dos flertes dele com Pitel. A professora não participou do vídeo do Anjo e gerou preocupação do participante .

Boninho contou nas redes sociais que gostaria de mandar uma mensagem sobre a polêmica pelo vídeo, mas foi barrado pela produção do programa . Assim, o diretor decidiu tocar a canção sobre traição no confinamento.





Os participantes curtiram um café da manhã especial após o despertador e Lucas cantou "Meu Erro", do grupo Os Paralamas do Sucesso, na ocasião. "Você diz não saber o que houve de errado. E o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome. Não me abandone jamais", afirma letra da faixa.





