Reprodução/Instagram - 11.03.2024 Amanda Meirelles fez desabafo sobre ataques que sofre desde o 'BBB 23'





Amanda Meirelles fez um desabafo sobre os ataques que sofre nas redes sociais. Em um vídeo publicado neste domingo (10), a campeã do "BBB 23" contou que lida com ameaças desde a vitória no reality show e lamentou o "ódio" de internautas contra ela.





"Sofro hate desde que eu estava no programa. Se intensificou depois que saí dele, assim como diversos participantes que ainda estão no jogo e nem imaginam que estão vivendo situações parecidas. Pessoas que invalidam a minha vitória, invalidam minha história, invalidam minhas conquistas. Me julgam, me atacam e por tantas outras vezes chegam até a me ameaçar", iniciou, no posto do Instagram.

Amanda apontou a contradição que notou nas redes diante das comemorações do Dia Internacional das Mulheres, comemorado na última semana. "Várias homenagens na timeline, mas está liberado voltar a atacar tantas de nós. Infelizmente é uma situação que não me surpreende", ponderou.

A médica também declarou que "cansou" dos ataques: "Dou ouvido às vozes que me impulsionam, por isso que falo que sempre relevei. Mas cansei. Cansei por mim, cansei por tantas outras mulheres que conheço que são f*das e têm as conquistas diminuídas pelo simples fato de ser quem somos".

"Sou merecedora, sim, de todas as minhas conquistas, da minha vitória no programa, da minha vitória na vida, dos milhões de seguidores que me acompanham e dos fãs e de todo engajamento que tenho nos meus conteúdos. Sou merecedora de conseguir pagar as minhas dívidas, mudar a minha vida e da vida da minha família, sou merecedora de fazer publicidade, conteúdo aqui aonde quiser", completou.

Meirelles ainda pediu respeito: "Sabe do que mais eu sou merecedora? De respeito. Estou aqui trabalhando e o mínimo que peço é respeito. Não precisa me seguir. Não precisa me acompanhar e nem gostar das coisas que eu faço, até porque isso é um direito seu". Veja abaixo o desabafo na íntegra:





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: