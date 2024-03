Reprodução/Globo - 11.03.2024 Noite no 'BBB 24' tem revolta, flagra e discussão; veja resumo





Mais um paredão foi formado no "BBB 24" e movimentou o reality show na madrugada desta segunda-feira (11). Yasmin Brunet foi indicada pela líder Beatriz e ficou revoltada com a sister e Davi. A noite ainda teve um flagra de Lucas Henrique e uma discussão entre Fernanda e MC Bin Laden.





Revolta de Yasmin

Pouco após o programa ao vivo, a modelo expressou o receio de não ser eliminada nesta berlinda, que disputa com Isabelle e Lucas. "Tenho medo de não ir embora. Vai ser zero paciência, zero massagem, arregaçar [caso ela fique no programa]", declarou, pedindo o apoio de Leidy Elin.





Lucas apontou a "justificativa maluca" de Beatriz ao indicar Brunet ao paredão. A vendedora explicou que se decepcionou com a sister do Camarote após descobrir que era uma das opções de voto da participante. Segundo Buda e Yasmin, Davi está por trás da indicação de Beatriz.



🗣 Lucas Henrique sobre a indicação da Líder Beatriz: “Que justificativa maluca a dela” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/4mFIA5n4oA — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2024





A modelo repetiu que o motorista de aplicativo é o "exterminador de Camarotes" e que a líder "quer fazer as vontades" do brother, por isso a indicou. Yasmin e Davi têm uma rivalidade desde o início do programa. Beatriz cogitou indicar Giovanna à berlinda, mas acabou optando por Brunet após conversas com o Pipoca.

Yasmin disse que nunca teve muita paciência com Beatriz. 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/XpBf7q5Q6E — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2024





🗣 Yasmin sobre Beatriz: “O que ela quer é fazer as vontades dele (Davi)” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/60xRHo0DEZ — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2024





Yasmin, Pitel, Fernanda e MC Bin Laden falam sobre Davi no Quarto Gnomo. 🗣 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/DM90oyffcL — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2024





Flagra

Beatriz também criticou os rivais em conversas paralelas, fazendo comentários negativos a Lucas e explicando o fim da aliança com Leidy. No entanto, a vendedora não sabia que Buda estava no banheiro na ocasião e ouviu o bate-papo.

A líder, Davi e Isabelle só perceberam a presença de Lucas no local após as críticas e ficaram chocados após o brother deixar o quarto. Buda repassou o que ouviu aos colegas: "Tinha que ver a cara deles quando eu saí".



"Estavam falando que gostam muito de você [Leidy], que não entendem como vocês não jogam junto mais porque não tem clima, mas que gostam muito de você", disse o brother, empolgado. No entanto, a sister mencionada na conversa reagiu com decepção, esperando mais informações: "Pensei que era babado".

Eita! 👀 Lucas Henrique estava no banheiro, enquanto Beatriz, Davi e Isabelle falavam sobre o jogo, inclusive do próprio brother. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/MWpu3OC6n1 — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2024





Lucas Henrique conta para sisters o que ouviu sobre a conversa entre Beatriz, Davi e Isabelle. 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/DW53HvLrLa — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2024





Após Lucas Henrique deixar o quarto, Davi criticou fortemente Leidy por "agredi-lo com palavras".

🗣 Davi sobre Leidy Elin: “Ela só veio pra cima de mim pra me agredir com palavras, ela não veio se posicionar” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/5GmLRu9h9C — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2024





Discussão

MC Bin Laden quase caiu no paredão, com quatro votos dos colegas, enquanto Matteus recebeu seis. O cantor desabafou sozinho na academia, avaliando que se sentia "deslocado" na casa.

🗣 MC Bin Laden desabafa sozinho na academia e diz: “Tô me sentindo meio deslocado” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/aaDyDCXPgD — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2024





Fernanda, que se aproximou de Bin recentemente, foi ao local e conversou com ele sobre como as "prioridades" mudam no jogo. No entanto, o bate-papo escalou para uma discussão.





O cantor ponderou que "não há necessidade de ataques" no diálogo entre os dois e a sister rebateu: "Não é ataque, é correlação existente, são fatos. Fato é fato. Se você não quer ouvir o fato, então não cometa erros". Apesar da tensão na conversa, os participantes falaram que gostam um do outro.

Fernanda e MC Bin Laden conversam sobre jogo e prioridades. 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/SvLiZM9tqF — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2024









Fernanda e MC Bin Laden dizem que gostam um do outro. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/V6rr45ABH6 — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2024





