Reprodução Boninho foi barrado pela produção ao tentar mandar recado no Anjo





O almoço do Anjo Lucas do BBB 24 ainda segue repercutindo nas redes sociais. O recado gerou grande expectativa do público, já que Buda esperava ver a esposa, Camila Moura, mas ela não apareceu.





Na tarde deste domingo (10), Boninho - que adora "trolar" os brothers e sisters - revelou que tentou mandar uma mensagem para Lucas Henrique no vídeo do Anjo, mas contou que foi barrado pela produção.

"Vocês sabem que eu gosto de brincar e eu tinha preparado um recado para o Buda, mas eu tomei bronca da minha equipe e eles não me deixaram colocar o recado do Anjo. Então, para vocês aí de casa, esse ia ser o recado. Eu dessa vez perdi. Equipe manda mais do que eu".





Em seguida, o diretor do reality mostra qual seria o recado: "Tentamos contato com Camila, mas ela não quis participar".

"Perdi a trolagem! Tudo bem!!! Continuo ligado para infernizar a galera da casa e a gente rir aqui fora!!!", acrescentou.

Nos comentários, os fãs do reality pediram ao diretor para fazer outras trolagens na casa. Como, por exemplo, tocar a música "Infiel", o hit da Rainha da Sofrência, Marília Mendonça. "Boa! Toque de acordar amanhã", prometeu Boninho.

Entenda a polêmica

Camila Moura terminou o relacionamento de 15 anos após acusar Lucas de traição pelos flertes e proximidade do brother com Pitel no confinamento. Na madrugada, o professor expressou preocupação se a esposa apareceria no vídeo, mas Moura reforçou as críticas ao ex e disse que "esperava o tombo" do participante.

Neste domingo (10), o brother caiu no choro ao lembrar que a esposa não apareceu no vídeo . "Estou tentando me apegar a esse lance de ter mais pessoas no vídeo, mas é f*da. É muito difícil. Queria conseguir olhar pra ela e saber se ela está bem, se ela está comendo, dormindo. E, pra mim, de verdade, não vale a pena estar aqui se ela não está bem. E se ela não estiver bem?", refletiu em lágrimas.