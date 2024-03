Reprodução/ABC/Globo - 11.03.2024 Emma Stone foi comparada com Beatriz do 'BBB 24' após reação no no Oscar 2024





Emma Stone foi comparada com Beatriz Reis, participante do "BBB 24", durante a cerimônia do Oscar de 2024, neste domingo (10). Uma reação da atriz nos bastidores da premiação lembrou alguns internautas das falas da integrante do reality show brasileiro.





O vídeo que rendeu as comparações exibe Emma fora do auditório onde os prêmios são anunciados. A atriz aparece correndo em direção a uma TV que transmitia o evento após descobrir que o filme que protagonizou, "Pobres Criaturas", venceu a categoria de "Melhor Maquiagem".

Além da maquiagem, o longa também foi premiado por "Melhor Atriz" (pelo trabalho de Stone), "Melhor direção de arte" e "Melhor figurino". Os três prêmios técnicos foram anunciados na sequência e a reação de Emma com as vitórias foi comparada com o "rapa" de Beatriz no programa da Globo.

A vendedora viralizou nas redes sociais durante uma festa do líder, em que simulou que vendia produtos para um vídeo e agitou o "rapa" entre as vendas. Internautas apontaram a semelhança da reação de Emma Stone com Beatriz e alguns até colocaram o áudio do "BBB 24" no vídeo da atriz do Oscar. Veja abaixo:

gente a emma stone com a mesma energia da bia do bbb pic.twitter.com/zjKoGbtOzp — maratonize (@maratonize) March 11, 2024





Passando mal com a Emma Stone de Bia do Brás #BBB24 #Oscar pic.twitter.com/al4AWVuhzU — melissa 🪩 (@melmorylane) March 11, 2024





