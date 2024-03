Reprodução/Globo - 11.03.2024 Boninho acordou casa do 'BBB 24' com música 'Infiel', em meio a polêmica de Lucas Buda com esposa





Boninho cumpriu a promessa e tocou uma música dedicada a Lucas Henrique para acordar a casa do "BBB 24" nesta segunda-feira (11). Os brothers despertaram ao som de "Infiel", de Marília Mendonça, em meio a polêmica do participante com a esposa (ou ex).





Camila Moura, companheira de Buda desde 2008, terminou o casamento após acusar o professor de traição, pelos flertes dele com Pitel no confinamento. O participante já ficou preocupado com o relacionamento, após a esposa não aparecer no vídeo do Anjo .

O diretor do reality show contou que tentou mandar uma mensagem para Lucas no vídeo, sobre a polêmica com Camila, mas foi barrado pela produção do programa . Assim, Boninho prometeu que a música sobre traição seria tocada na casa.





O professor levantou rapidamente da cama após ouvir a canção, ainda tentando abrir os olhos enquanto caminhava até a sala. Sentado no sofá, ele permaneceu em silêncio. Fernanda e Pitel cantaram a música e deram risada ao comentarem a letra.

"O cara que bota as músicas deve rir para c*ralho. Deve pensar: 'Vou botar essa aqui só para f*der'", disse Fernanda, após a faixa terminar. Veja abaixo vídeos com as reações de Lucas Buda e de outros confinados no momento:

