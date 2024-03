Reprodução/Globo 10.03.2024 Lucas chora no BBB 24

Lucas Henrique, o Buda, ainda segue preocupado com o fato de Camila Moura, com quem é casado, não ter aparecido no vídeo do almoço do Anjo. Na tarde deste domingo (10), o brother caiu no choro em conversa com Leidy Elin.



"Que sensação m***, sabe?", diz Lucas. "Fala um pouquinho, como você tá se sentindo? Quer desabafar?", perguntou Leidy. "Estou muito mal...", desabafou o professor de Educação Física.



O brother, que já está emparedado pela consequência da Prova do Líder, afirmou que não quer escapar do Paredão, caso o Poder Coringa seja para trocar alguém. "Eu tô pensando seriamente, se o Poder for de trocar o Paredão, eu quero ir pro Paredão", declarou Buda.

Lucas 🗣️"Não vale a pena estar aqui se ela não tiver bem" #RedeBBB #BBB24 pic.twitter.com/SNf8D3yrlf — Big Brother Brasil (@bbb) March 10, 2024

"Estou tentando me apegar a esse lance de ter mais pessoas no vídeo, mas é f*da. É muito difícil. Queria conseguir olhar pra ela e saber se ela está bem, se ela está comendo, dormindo. E, pra mim, de verdade, não vale a pena estar aqui se ela não está bem. E se ela não estiver bem?", refletiu em lágrimas.



Em seguida, Leidy tenta consolar o amigo. "Se ela não estivesse bem, colocariam: 'Lucas, confessionário'. A gente sabe o quanto a produção se preocupa com a gente. Ela está bem".

Entenda a polêmica

Camila Moura terminou o relacionamento de 15 anos após acusar Lucas de traição pelos flertes e proximidade do brother com Pitel no confinamento. Na madrugada, o professor expressou preocupação se a esposa apareceria no vídeo, mas Moura reforçou as críticas ao ex e disse que "esperava o tombo" do participante.