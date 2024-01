Reprodução/Instagram - 31.01.2024 Dado Dolabella, namorado de Wanessa Camargo, questionou o perdão do público com Rodriguinho no 'BBB 24'





Dado Dolabella questionou a recepção do público com Rodriguinho no "BBB 24". O namorado de Wanessa Camargo apontou a seletividade dos espectadores ao "perdoarem" o brother. O cantor começou a participação criticado por espectadores e passou a receber comentários positivos recentemente, por conta da amizade com Pitel .





O ator compartilhou a postagem de um internauta no Instagram, que trazia prints de elogios que famosas fizeram à relação do cantor com a sister. "Eu gosto muito da relação da Pitel e do Rodriguinho", avaliou Gleici Damasceno, campeã do "BBB 18".





Já Fernanda Paes Leme elogiou Pitel, a descrevendo como um "diamante, às vezes bruto". A apresentadora julgou que a Pipoca é "mais meme que ranço" e "tem sido essencial para Rodriguinho no jogo". A publicação repostada por Dado ainda traz críticas aos comentários das celebridades.

"Efeito manada. Seletividade. E digo mais, só julgam mulher", opinou o internauta, recebendo emojis de aplauso de Dolabella, que mostrou concordar com o questionamento. Outro print da publicação faz um apontamento sobre o passado de Rodriguinho.

"Para Yasmin e Wanessa não tem perdão, mas para o cara que agrediu a ex-mulher, é fofo? Essa aqui [Gleici] se perdeu no personagem por uns likes na rede social", afirmou outro internauta. O cantor de pagode foi acusado de agredir a ex-esposa, enquanto Dado também reúne polêmicas de agressão no passado.

Reprodução/Instagram - 31.01.2024 Dado Dolabella questionou seletividade do público ao perdoar Rodriguinho no 'BBB 24'





Dado Dolabella tem feito diversos comentários sobre a participação de Wanessa Camargo no "BBB 24" e até fez uma música para a namorada , em que diz que já foi "cancelado e preso". As declarações do ator já geraram o deboche de Luana Piovani , ex-namorada de Dado, que foi vítima de violência doméstica do artista.

