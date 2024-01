Reprodução/Globo Yasmin Brunet no 'BBB 24'

A eliminação de Lucas Luigi no último paredão do "Big Brother Brasil 2024" movimentou os ânimos dos confinados na madrugada desta quarta-feira (31). Yasmin Brunet, que compõe o elenco na categoria "Camarote", alfinetou o jogo de Giovanna Lima, além de, novamente, criticar Davi Brito.





"Esse pé da Giovanna está salvando ela de tudo. Ela simplesmente está aqui. Não faz nenhuma prova, não faz nada. Isso é f*da", disse a filha de Luiza Brunet, em conversa com Lucas Henrique e Wanessa Camargo. Giovanna lesionou o pé durante uma festa do programa, e Yasmin argumentou que a lesão estaria favorecendo a sister na competição.

"Esse pé tá salvando a Giovanna de tudo. Ela simplesmente está aqui, ela nao faz prova de nenhuma, ela não faz NADA." (Yasmin) #BBB24 pic.twitter.com/CtWpv0yi5O — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 31, 2024









Aliados da modelo no jogo, a filha de Zezé di Camargo e o brother Lucas Henrique concordaram com o argumento levantado por Brunet. "Ninguém vai dar o monstro para ela com o pé assim", acrescentou Wanessa ao decorrer da conversa.





Já em relação ao participante Davi Brito, Yasmin fez críticas a má convivência que tem com ele e afirmou que não gosta do participante "desde o primeiro momento". Em outras situações, ela já reprovou o comportamento dele em discussões com outros competidores, além de reclamar dos roncos dele durante a noite.





"Eu não estou perseguindo ele. Mas não acho a convivência com ele fácil, não gosto. Desde o primeiro momento, não gosto dele. É uma coisa espiritual, não sei o que é", admitiu Yasmin Brunet.

Yasmin sobre Davi: “eu não tô perseguindo ele. Desde o primeiro momento não bateu, algo espiritual, sei lá. Não é de fácil convivência, não gosto”



Só bateu quando o cu trancou no primeiro paredão e foi abraçar o Davi e agradecê-lo aos prantos, né? 🤮 #bbb24 pic.twitter.com/472VW2Zv3o — Ka (@kacomentx) January 31, 2024





