BBB 24: Dado Dolabella posta música para Wanessa Camargo; assista

Dado Dolabella postou um vídeo no Instagram, cantando uma música para Wanessa Camargo, que está sofrendo críticas pelas falas no BBB 24, na noite deste domingo (28). Nela, o cantor fala de saudade e diz que “quer paz”.

Na canção, ele também relembra a condenação por violência doméstica contra a ex, Luana Piovani, que foi citado por alguns internautas após Wanessa acusar Davi de ser agressivo.

"Tô com saudade de você/Já faz tempo que te vejo só pela TV/Resolvi cantar essa canção pra você/Aqui fora tá tão diferente/Geral julgando o passado da gente/Mas ninguém sabe o quanto isso fez a gente evoluir/Tudo que passei, fui preso, cancelado, sei que eu errei!/ Vivi momentos que jamais imaginei/Pedi perdão, rezei, e hoje to aqui pra te dizer/Hoje eu quero paz... paz! Paz! Paz pra viver", diz um trecho.

Dado também defendeu a namorada das críticas sobre ela ser vegana e fumar. "Realmente, eu também fiquei muito triste quando a Wanessa sucumbiu ao vício do cigarro. Aqui fora, ela já tinha parado com cigarros convencionais há alguns anos, mas substituiu pelo vape. Acredito que, assim como com as carnes (o segundo maior vício do homem depois do sexo), o mal não tem que ser substituído, mas, sim, eliminado. E ela estava nessa luta de parar também com o vape", começou.

"Sinceramente, não sei o que é pior, cigarro eletrônico ou convencional, pois o vape como não empapuça, a pessoa acaba ingerindo uma quantidade muito maior de nicotina, substância que gera o vício. Tornando a dependência química muito maior. Tornando a luta ainda mais difícil. Piorando a situação sob a pressão de um reality. Eu, graças a Deus, consegui me libertar de TODOS os vícios. Fumados ou ingeridos. Nem álcool eu bebo mais. E, assim como eu consegui, acredito muito na evolução das pessoas! Portanto, menos julgamentos e mais compaixão!", finalizou Dado.





