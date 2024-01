Reprodução/Instagram Luana Piovani debocha de música de Dolabella para Wanessa: 'Obra-prima'

Luana Piovani não demorou muito para aparecer nas redes sociais e comentar a música feita por Dado Dolabella em homenagem à namorada, Wanessa Camargo, que está no BBB 24.

A atriz se pronunciou nos Stories do Instagram e debochou da canção, que relembra a condenação por agressão contra Piovani e os ataques que recebe da web.





"Vocês já devem estar sabendo que houve o lançamento de uma grande obra-prima na música popular brasileira. Se não estão sabendo, têm que dar Google. Vai aparecer. É só colocar 'obra-prima atual mpb'. Com certeza vai entrar o clipe, a melodia, a letra, dizer quem compôs, quais são os instrumentos tocados. É uma coisa assim que muda a vida. Vocês precisam ver. A letra é uma obra-prima", disse ela.

A influenciadora também contou qual foi a sua reação ao ouvir a música. "Já ri tanto, ri de chorar. Ri sozinha. A moça aqui em casa deve estar achando que sou louca. Fiquei aqui rindo, lágrimas escorriam", completou.

No último domingo (28), Luana Piovani voltou a citar a violência doméstica que sofreu por Dado Dolabella . A atriz relembrou de uma foto onde o ator despreza a medida protetiva dela contra ele durante o Carnaval 2009 na Sapucaí.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: