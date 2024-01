Reprodução/Instagram/Globo - 31.01.2024 Esposa de Rodriguinho reage a amizade do cantor com Pitel no 'BBB 24'





Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho, falou da amizade do cantor com Pitel no "BBB 24". A modelo foi questionada se tinha ciúmes da relação do marido com a sister e entregou a opinião sobre a proximidade entre os dois no confinamento.





"Zero ciúmes. Estou amando a amizade dos dois. Acho muito engraçado, me divirto muito [...] É o dia inteiro rindo com esses dois. Acredito que eles estão protagonizando uma dupla perfeita para divertir a gente. Quem tem a oportunidade de assistir pelo Globoplay, consegue ver melhor", afirmou no Instagram.







A amizade entre Rodriguinho e Pitel é marcada pelo bom-humor e comentários ácidos da sister sobre o cantor. A popularidade da relalção rendeu até um VT da dupla no programa ao vivo desta terça-feira (30).

QUE VT LINDO! Pitel merece demais esse reconhecimento e ter sido mostrada pela edição com suas sacadas, humor ácido e ótima visão de jogo. O Rodriguinho deve a carreira dele à essa garota! #BBB24 pic.twitter.com/cTWs7tm6Wh — igu (@omeninoigorr) January 31, 2024





Amaral também brincou sobre comentários do público, que sugeriram que ela "adotasse" Pitel: "Estou amando muito. Inclusive a Pitel pode vir aqui na minha casa. Já falaram: 'Bruna, adota a Pitel'. A gente adota, não tem problema".

Enquanto respondia às perguntas dos seguidores, Bruna ainda contou que já se inscreveu quatro vezes para o reality show da Globo, mas que não entraria no programa atualmente. "Dessas quatro vezes, fiz entrevista duas vezes e, claro, não passei nas entrevistas", pontuou.

"Não entraria porque tenho certeza de que eu sairia canceladíssima no primeiro dia. Não dá para mim, tem que segurar muito a língua. Falo muito o que eu penso", completou.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: