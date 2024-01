Reprodução/Globo - 31.01.2024 Madrugada no 'BBB 24' teve deboche, embate por quartos e comparação com Juliette





A eliminação de Luigi deu início a mais uma noite agitada no "BBB 24". A madrugada desta quarta-feira (31) foi marcada pelo deboche de Fernanda e Pitel contra as rivais, Wanessa Camargo protagonizando um embate pela divisão de quartos e Rodriguinho comparando o próprio grupo com a trajetória de Juliette no reality show.





Deboche

Alane, uma das maiores rivais de Fernanda, votou do paredão e causou incômodo da sister. A amiga de Pitel afirmou que estava sendo "debochada por uma menina de 20 anos que se acha a estrela do Brasil". Assim, a dupla decidiu levar o deboche contra a paraense e as respectivas aliadas.

Fernanda e Pites imitaram o comportamento das sisters do quarto fada, provocando as rivais. As sisters fingiu fazer elogios a detalhes da casa e levar a perna para o alto, assim como Alane já fez na casa.

Quartos

Se antes Wanessa não queria dividir quarto com Davi, agora a cantora conversou com o brother sobre as opções disponíveis para ele não dormir no chão. O motorista de aplicativo se recusou a dormir no quarto gnomo, afirmando que não se sentia confortável no espaço. Rodriguinho ainda disse em uma conversa paralela que não queria o Pipoca no mesmo quarto que ele.

Camargo reuniu os colegas do quarto magia para tentar uma nova divisão e revezamento entre as camas, mas acabou protagonizando um embate na noite. Davi chegou a ceder sobre o quarto gnomo, sugerindo que dormiria no espaço para Isabelle não dormir no chão, mas a sister o Pipoca não permitiu.

O motorista de aplicativo ainda rebateu Wanessa após a cantora afirmar que não conseguia ver outras pessoas dormirem no chão. "Você tem esse coração, mas você não quer ceder sua colcha. Você tem que tomar sua posição", disse o brother, enquanto a Camarote reforçava que havia uma cama disponível no outro quarto. Os participantes continuaram discutindo a divisão durante a madrugada.

Rodriguinho e Juliette?

Entre as conversas sobre os quartos, a campeã do "BBB 21" foi mencionada em uma análise de Rodriguinho sobre o jogo. MC Bin Laden avaliou que o grupo dele, do quarto gnomo, está sendo rejeitado. O cantor de pagode sugeriu que isso pode não ser ruim para eles, já que Juliette também foi rejeitada na própria edição.



"É bom isso [ser rejeitado]. O pessoal rejeitava a Juliette. Não esquece disso", afirmou Rodriguinho. "Nós estamos bem longe de ser Juliette aqui. Juliette é a Juliette, amigo", rebateu Bin. "Agora [Juliette é quem é]. No início, Juliette não era p*rra nenhuma, era rejeitada para c*ralho", ponderou o cantor.

Recalculando a rota (com laranjas)

A rejeição apontada por MC Bin Laden trouxe muitas reflexões do funkeiro na madrugada. O cantor usou laranjas para representar os colegas de confinamento e tentar entender o andamento do jogo. Yasmin Brunet chegou a questionar o que o brother estava fazendo com as frutas.





Mais tarde, Bin ainda aconselhou os aliados a ter uma nova visão de jogo. "Se a gente pensar em jogar só com problema pessoal, vai sair um por um [do grupo deles] [...] Não vou passar pano, vou jogar da forma que o jogo está mostrando que tem que ser", comentou, sugerindo que eles tivessem novos alvos.





Ainda no quarto gnomo, Pitel elencou participantes que estão "confortáveis" no programa. "O jogo deles é muito mais cômodo do que o da gente. Ninguém está mirando neles [integrantes do Puxadinho]. Pararam de mirar na Raquele porque foi muito [para berlinda], Michel nunca viu um paredão ou nunca tomou um voto, [...] Giovanna está passando ilesa com o pé", analisou a sister.

Sozinhas no quarto, Fernanda também avaliou a relação de Pitel com Rodriguinho. A sister sugeriu que isso já se tornou parte do jogo da aliada, mesmos sendo apenas uma boa convivência dela com o cantor.

Mais análises de jogo (e críticas a Davi)

Também no quarto gnomo, Juninho criticou Davi por contribuir com a ida de Issabelle ao paredão, chamando o brother de "maluco". Wanessa e Yasmin Brunet, conhecidas pelas diversas críticas que fizeram ao Pipoca na última semana, voltaram a criticar o motorista de aplicativo na noite.





Yasmin repetiu que nunca gostou de Davi e justificou que é uma "coisa espiritual". Wanessa avaliou que não valia a pena conversar com o brother, já que "desconfia da veracidade" do que ele fala. Lucas Henrique concordou e disse que o motorista de aplicativo foge do embate.





