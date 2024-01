Reprodução / TV Globo BBB 24: Rodriguinho afirma que vai mirar no Davi até ele sair

Mais uma madrugada passou e um grupo seguiu falando sobre o desejo de eliminar Davi do jogo. Rodriguinho disse que vai votar no motorista de aplicativo até ele sair, já que o baiano votou nele na primeira oportunidade. "Na primeira oportunidade atirou na minha cara, vou atirar nele até ele sair", avisou.

Wanessa concordou com o pagodeiro, mas disse que está lidando melhor com Davi desde a conversa sobre o sonho do brother fazer faculdade de medicina.

A cantora explicou para Rodriguinho e Lucas Henrique que chamou Davi para a dinâmica valendo uma bolsa na faculdade, que ele ganhou, por ele não ter nem uma rede social. O professor disse que essa foi uma mentira contada pelo baiano.

"Nem Instagram ele tem", diz a Wanessa. "Ele tinha sim. Ele falou para mim que tinha, que fez outro porque estava muito zoado", revela Lucas. "Eu entendi que ele veio aqui por causa da faculdade de medicina", responde. "Isso aí tudo bem, mas o Instagram é mentira", rebate o professor.

O Rodriguinho diz que vai mirar em Davi até ele sair #BBB24 pic.twitter.com/2MkAp2VII3 — Lorrayne #BBB24 (@losantiagoo) January 31, 2024





