Yasmin Brunet viralizou nas redes sociais na manha desta quinta-feira (11), após ter se surpreendido com o estado das próprias madeixas após a primeira festa do "Big Brother Brasil: 2024" . Emparedada na primeira berlinda da competição, ela virou meme na Web.





"Car*lho! Jesus! Meu cabelo! Que porr* é essa? Estou parecendo a Britney Spears quando ela colocou mega-hair e deu errado. Bizarro", disse ela, enquanto mexia nos fios e analisava o estado do cabelo dela em frente ao espelho.

Yasmin se assustando com a situação do próprio cabelo. #BBB24 pic.twitter.com/vUsVAPq08G — Central Reality (@centralreality) January 11, 2024





Internautas repercutiram o momento na Web. "Imagina daqui um mês?", ironizou um usuário do X, antigo Twitter. "Ela parece assustadora com esse cabelo", admitiu uma segunda. "Rindo litros com ela", brincou um terceiro. "Olha que não tem uma semana", avaliou outra. "Sabia que uma hora isso ia acontecer", admitiu ainda um quarto.





Nesta quinta-feira (11), o "BBB: 24" terá o primeiro eliminado da edição. Yasmin Brunet, inclusive, está entre os emparedados por ter sido uma das mais votadas pelos outros colegas de confimanento. Juntam-se à ela, Giovanna, também uma das mais votadas, e Maycon, indicado pela líder Deniziane .





Dessa vez, os votos são completamente diferentes. Isso porque, ao invés do público votar em quem gostariam de eliminar, os votos são computados para quem os espectadores querem que fique, semelhante ao formato das roças de "A Fazenda", reality rural da Record .





De acordo com enquetes exclusivas feitas pelo iG Gente, as duas sisters devem retornar à competição. Assim sendo, Maycon deve ser o primeiro eliminado do "Big Brother Brasil: 2024" . O resultado oficial será apresentado por Tadeu Schmidt na atração exibida na noite desta quinta-feira (11).

