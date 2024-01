Reprodução/Globo/Instagram - 11.01.2024 No 'BBB 24', Nizam questionou sexualidade de Juliano Floss





Nizam gerou polêmica nas redes sociais após falar de Juliano Floss no "BBB 24". Na madrugada desta quinta-feira (11), o brother questionou a sexualidade do influenciador em conversa com Vanessa Lopes e disse que o ex-namorado de Vivi Wanderley tem "vocação" para ser gay.





"Você sabia que eu sempre achei que o Juliano Floss era gay? Ele tem mais vocação para isso, não é?", afirmou o executivo. "Não, ele não é. Zero", rebateu a TikToker. "Nada? Que louco", respondeu o participante.

Vanessa contou que já falou do assunto no reality show e fez um alerta: "A gente tem uma tendência a criar e achar o que é masculino e muito feminino". "E ele dançando", adicionou Nizam, ao passo que a sister logo reagiu e explicou o estilo de dança de Floss.

"A base de dança dele é bem contemporânea, um estilo mais balé. É um negócio mais delicado, a pessoa acaba pegando um jeito de ser mais delicada, porque isso passa para o cotidiano. Por isso o povo fica falando [de Juliano ser gay], só que não tem nada a ver, ele é zero", declarou a influenciadora.

As falas de Nizam renderam críticas na web. "O que importa a sexualidade do mano que não está no programa?", questionou um internauta no X, antigo Twitter. "Que ridículo", pontuou outro. Veja abaixo o vídeo do bate-papo:



o cara falando na cara da vanessa lopes que sempre achou que o juliano era gay kkkkk #bbb24 #festabbb pic.twitter.com/VdmQrjjqt2 — hugo (@eumaluma) January 11, 2024





