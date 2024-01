Reprodução/Globo - 10.01.2024 Giovanna, Maycon e Yasmin disputam primeiro paredão do 'BBB 24'





O "BBB 24" terá a primeira eliminação no programa ao vivo desta quinta-feira (11). Giovanna Lima, Maycon Cosmer e Yasmin Brunet enfrentam o paredão de estreia da temporada. Segundo a enquete do iG Gente, um participante segue com mais chances de sair.





Na manhã desta quinta-feira, o cozinheiro aparece com apenas 11,3% dos votos do público e continua como o participante mais provável a deixar o jogo. A nutricionista tem 23% dos votos, enquanto a modelo se destaca com o favoritismo do público, com 65,7% dos votos para ficar.

O paredão foi formado na última terça-feira (9). A líder Deniziane Ferreira indicou Maycon para berlinda. Giovanna e Yasmin foram a primeira e segunda mais votadas pela casa, respectivamente.

Quem merece ficar no "BBB 24"? Giovanna, Maycon ou Yasmin? Vote abaixo na enquete do iG Gente:

🚨Quem você quer que fique no #BBB24 ? — iG Gente (@iggente) January 10, 2024





