Alane e Nizam

Nizam já havia demonstrado interesse por Alane desde o início do confinamento, mas se frustrou após a sister negar que iria para o edredom com ele. O executivo voltou a reclamar da negativa da atriz pouco antes da festa, quando reclamou que não queria apenas beijar a participante. "Ela falou: 'Ai, minha mãe pediu para eu não ir para cama com ninguém’ [...] Vou beijar com 32 anos para quê?", afirmou, em bate-papo com outros brothers.