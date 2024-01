Reprodução Instagram - 11.1.2024 Wanessa Camargo, Luana Piovani e Yasmin Brunet

Em meios às crríticas e denúncias que fez na manhã desta quinta-feira (11) sobre o ator Dado Dolabella , vencedor de "A Fazenda 1" e ex-namorado dela, Luana Piovani usou as redes sociais para desaprovar a escalação de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet no "Big Brother Brasil: 2024" .





"Gente, a Yasmin também está lá [no 'BBB 24'], não é? Yasmin é filha da Luíza, que acho que, assim como eu, é um dos maiores suportes dessa bandeira da violência doméstica. Esse pessoal do 'Big Brother Brasil' não vale nada, não é? Colocaram uma mulher casada com um agressor e outra mulher, que é filha de uma mulher que já foi agredida", analisou.





Mãe da atriz Yasmin Brunet, a modelo Luíza Brunet foi vítima de agressões físicas pelo então companheiro, Lírio Parisotto, em 2016. O empresário foi condenado a um ano de detenção pelas violências cometidas contra Luíza.





Já Wanessa Camargo namora Dado Dolabella, ator que foi denunciado por Piovani por tê-la agredido. Ele foi condenado a dois anos de prisão pela Lei Maria da Penha em 2014. Eles namoraram entre 2006 e 2008. Para Luana, a participação de Wanessa no reality traz visibilidade a Dado.





"A Wanessa está lá [no 'BBB 24'] e leva com ela o namorado dela [Dado Dolabella], que é um agressor. Não importa se hoje ele come carne ou não come carne, porque ele culpa o sangue. Ele diz que batia em mulheres, porque ingeria sangue. Agora, ele não ingere sangue e, por isso, é um santo", disse a atriz.





"Se você [Wanessa] acha que está tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas, se o Brasil todo passar a mão [na cabeça] e passar pano para um criminoso, é problema nosso", argumentou.

