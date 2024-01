Globo/Fábio Rocha BBB 24: Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet estão no paredão; vote

O primeiro paredão da temporada está formado! Nesta terça-feira (9), os 26 participantes montaram um paredão triplo e Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet foram votados e acabaram na berlinda.

A líder da semana, Deniziane, indicou Maycon como o primeiro indicado para o paredão triplo. A sister apontou a afinidade como justificativa.





Com Isabelle e Davi imunes, por terem sido escolhidos pelo público no puxadinho, os participantes iniciaram uma votação aberta.

Com sete votos, Giovanna entrou no paredão como a mais votada da casa, já Yasmin Brunet foi a segunda mais votada, com cinco votos, e também enfrenta o voto do público. Desta vez, os telespectadores votam para ficar, ou seja, o voto é naquele participante que você deseja salvar da eliminação.

A eliminação acontece na quinta-feira (11).

A primeira liderança

Deniziane se consagrou a primeira líder da edição. Antes da votação, a sister teve contato com o carro que ganhou junto com a liderança e escolheu o seu VIP.

São eles: Alane, Marcus Vinicius, Matteus, Leidy, Maycon, Rodriguinho, Beatriz, Vinicius e Wanessa.

