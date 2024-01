Reprodução MC Bin Laden

A primeira madrugada do “Big Brother Brasil 2024” movimentou as redes sociais nesta terça-feira (9) . MC Bin Laden, integrante do grupo Camarote, fez uma revelação que deixou não apenas os demais brothers e sisters, como também os próprios internautas, boquiabertos.



Em conversa com Lucas Luigi e Fernanda , o artista expôs que usava tadalafila. A composição do medicamento é conhecida pela função de tratamento para disfunção erétil e só pode ser utilizada sob prescrição médica.



“A mulher que conhece, quando passa de quatro horas, fala: ‘Você não está normal’. Quando chega em seis horas, ela fala: ‘Certeza que você tomou algo”, iniciou Bin Laden .



Surpreendida, Fernanda questionou: “6 horas namorando? Isso é tântrico? O que você faz em tanto tempo?”. O brother, por sua vez, atribuiu a alta carga temporária devido ao medicamento: “a tadalafila é mágica”.



Em seguida, a sister, que é modelo, brincou com a situação, destacando que seria necessário muita lubrificação. “Vai precisar de um litro de vaselina, de lubrificante”.



No entanto, MC Bin Laden alegou que fazia uso da medicação por conta dos exercícios físicos que faz e não para tratar disfunção erétil. “Tomo porque faço academia. E o bagulho [tadalafila] está manipulado. Não tenho libido baixa”, enfatizou.

Confira o trecho da conversa:

