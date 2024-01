Reprodução/Globo - 09.01.2024 Alane no 'BBB 24'





Alane Dias tem uma carreira como atriz, bailarina e modelo fora do "BBB 24" e contou que já fez um teste para uma novela da Globo. Durante a prova do líder, na madrugada desta terça-feira (9), a sister relembrou a tentativa de trabalho no remake de "Pantanal", exibido em 2022.





A paraense explicou que fez uma audição para interpretar a personagem Juma Marruá, vivida por Alanis Guillen na trama das nove. Deniziane Ferreira questionou o que seria uma audição e a atriz respondeu: "É tipo um teste. E a atriz da Juma é a Alanis, e eu sou Alane".

"Amiga, um 'i' e um 's', era tu. Mas um dia, quem sabe?", reagiu a sister, apontando a semelhança entre os nomes das atrizes. Alane é natural de Belém e já recebeu o apelido de "Bruna Marquezine do Pará".

A integrante do grupo Pipoca tem 24 anos e se mudou para São Paulo em 2023, para cursar Teatro e ir em busca do sonho da carreira de atriz. Em 2022, a atriz fez uma aparição na Globo, ao participar de uma matéria no "Fantástico", sobre o que fazer com presentes de ex-namorados após o término.