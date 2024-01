Reprodução/Globo BBB 24





Mais uma integrante do grupo Pipoca foi anunciada: Fernanda, de 32 anos. De Niterói, no Rio de Janeiro, ela é mãe de dois, confeiteira, modelo e formada em moda.

Está namorando e revelou que precisou se virar para sustentar sua família depois que se separou do ex-marido. Hoje, mora com os filhos na casa dos pais, onde cuida de todas as despesas.

Além de trabalhar como modelo fotográfica e se dedicar aos trabalhos com bolos e confeitaria, também atua como bailarina performática.

Segundo ela, sua personalidade e segurança podem chamar a atenção em um primeiro momento, mas reforça que não está disposta a abrir mão de ser quem é.

“Sou bondosa e sei lidar com as pessoas, mas o meu jeito de falar incomoda. Até me amar, vão me odiar”, disparou a nova sister.