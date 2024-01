Reprodução / Instagram Zilu brinca após ver Wanessa Camargo lavando a louça no BBB 24: ‘Primeira vez’

A participação de Wanessa Camargo no BBB 24 já começou com a cantora surpreendendo a família. Zilu, a mãe da artista, brincou no Instagram que foi a primeira vez que viu a filha lavando a louça.

"Gente, é a primeira vez que vi a minha filha, Wanessa, lavando louça. Quem aí se identifica?", ela escreveu na postagem.

Zilu também revelou que voltou dos Estados Unidos para o Brasil para ajudar a cuidar dos netos enquanto Wanessa está no confinamento.

Outra pessoa que está acompanhando tudo e torcendo pela cantora é o namorado, Dado Dolabella. Durante a primeira prova do líder, o ator fez um post no Stories do Instagram, mostrando a torcida. "Vai minha princesa. Vai", disse.