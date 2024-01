Contrato

Entre as conversas do Puxadinho, sisters revelaram informações sobre a seletiva do programa e o contrato que assinaram para a participação. "Será que eles já tinham predestinado a gente no Puxadinho?", questionou Giovanna. "Quando vi aquilo ali [no contrato], falei: 'Cara, quer saber, vou assinar'. Nem sabia o que era", respondeu Isabelle. Thalyta perguntou se o contrato de todas tinha a mesma cláusula e mencionou uma "dinâmica de negócios" no documento.