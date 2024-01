Reprodução MC Bin Laden já teve problemas com o consulado americano; entenda

Primeiro confirmado do Camarote do "BBB 24", MC Bin Laden já teve um problema com o consulado americano no Brasil. O nome artístico que faz referência ao líder já morto da Al-Qaeda Osama bin Laden o fez ter a solicitação do visto negado.

O nome MC Bin Laden começou a trazer empecilhos para a carreira do cantor em 2016. Na época, ele foi convidado pelo Museu de Arte Moderna (Moma), em Nova York, para se apresentar em um festival. Entretanto, ele não conseguiu liberação do consulado americano.

Por conta das dificuldades burocráticas, MC Bin Laden revelou que é um desejo mudar o nome artístico. O funkeiro paulista também já explicou que a escolha do nome não foi para homenagear o extremista saudita, associado ao ataque ao World Trade Center.

O nome de MC Bin Laden foi escolhido pelo funkeiro e por uma produtora na época. O motivo refere-se a música 'Bin Laden não morreu', lançada em 2014, que já acumula quase dois milhões de visualizações.